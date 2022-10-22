«Итоговая восьмёрка» без Кудерметовой. В Гвадалахаре определились все участницы Финала WTA

В пятницу в Гвадалахаре, где проходит крупный турнир WTA-1000, состоялись четвертьфиналы, до которых добрались сразу две россиянки – Вероника Кудерметова и Анна Калинская. Причём Калинская кругом ранее выбила из сетки соотечественницу Дарью Касаткину. Но ещё до своего поражения Дарья впервые в карьере квалифицировалась на Итоговый. Вместе с ней путёвку в Финал WTA получила и белоруска Арина Соболенко, которая выбыла из соревнований раньше.

Ещё до начала турнира в Гвадалахаре места на Итоговом чемпионате WTA, который в этом году пройдёт в Форт-Уэрте, забронировали Ига Свёнтек, Онс Жабер и Джессика Пегула. На оставшиеся 5 путёвок претендовали 17 теннисисток, в числе которых были четыре россиянки – Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова. Но круг за кругом этот список стремительно сокращался и перед четвертьфинальными поединками осталось лишь одно вакантное место и две претендентки – Кудерметова и Мария Саккари из Греции. Так сложилась сетка турнира, что вопрос с попаданием в Форт-Уэрт девушки решали в очном поединке. Победительница получала всё – и выход в полуфинал Гвадалахары, и путёвку на Итоговый.

Перед поединком с Кудерметовой гречанка высказалась о важности их матча: «Это многое значит для меня. У нас обеих сложная турнирная сетка. Не было гарантии, что мы сойдёмся в четвертьфинале. Дошло до того, что мы должны играть друг с другом, чтобы заполучить это место. Вопрос будет заключаться не в том, кто больше этого хочет, а в том, кто лучше сыграет матч. Мы обе хорошо проводим сезон. Вот почему мы боремся за это место». Ранее теннисистки встречались трижды. Кудерметова победила в Стамбуле-2019, но затем сильнее оказывалась Саккари – в Монреале-2021 и на Australian Open – 2022.

Упорная борьба шла с самого старта. Пять первых геймов сопровождались множеством брейк-пойнтов, но очки отходили только в пользу Саккари – 5:0. Лишь в концовке партии Вероника взяла одну свою подачу, но было поздно – 6:1 за 50 минут. Второй сет получился совсем другим – теннисистки дорожили своими геймами, практически не подпускали соперницу к брейк-пойнтам, и дело уже приближалось к тай-брейку, как Кудерметова всё же смогла в 12-м гейме взять чужую подачу, а с ней и весь сет – 7:5 за 58 минут. Судьбу третьей партии решил брейк, сделанный Марией в самом начале. И как ни старалась россиянка, отыграться она так и не смогла. Победа Саккари – 6:1, 5:7, 6:4 за 2 часа 36 минут.

Так полностью сформировалась восьмёрка сильнейших теннисисток для участия в Итоговом чемпионате WTA в Форт-Уэрте. От России там впервые выступит Дарья Касаткина. Отметим, что наших теннисисток не было на этом турнире с 2016 года, когда там участвовала Светлана Кузнецова. Две теннисистки в Форт-Уэрте представят США – Кори Гауфф и Джессика Пегула. А также там выступят Ига Свёнтек из Польши, Онс Жабер из Туниса, француженка Каролин Гарсия, белоруска Арина Соболенко и Мария Саккари из Греции. Отметим, что сразу четыре девушки стали дебютантками «Итоговой восьмёрки» — Касаткина, Гауфф, Пегула и Жабер. Ну а Кудерметова будет первой запасной, а также сыграет в парном разряде вместе с бельгийкой Элисе Мертенс.

Положение в Чемпионской гонке WTA на утро 22 октября 2022 года:



1. Cвёнтек (Польша)* – 10335 очков

2. Жабер (Тунис)* – 4555

3. Пегула (США)* – 3766

4. Гауфф (США)* – 3271

5 (+1). Гарсия (Франция)* – 3000

6 (-1). Соболенко (Беларусь)* – 2970

7. Касаткина (Россия)* – 2935

8 (+2). Саккари (Греция)* – 2886

9. Кудерметова (Россия) – 2795

10 (-2). Халеп (Румыния)** – 2661

* — квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA

** — досрочно завершила сезон

К сожалению, в пятницу в Гвадалахаре сошла с турнирной дистанции и последняя россиянка. Анна Калинская, которая накануне провела тяжелейший трёхсетовый поединок с Дарьей Касаткиной, оказалась физически неготовой к матчу с Мари Боузковой. Анна даже не смогла доиграть первый сет и снялась при счёте 2:5. В субботу в полуфиналах сыграют Виктория Азаренко – Джессика Пегула (3) и Саккари (4) – Боузкова.