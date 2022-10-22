Каспер Рууд назвал имя любимого спортсмена не из тенниса
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Норвежский теннисист Каспер Рууд (третье место в рейтинге AТР) назвал имя своего любимого спортсмена вне тенниса. Норвежец проводит на своей странице в социальных сетях рубрику «Вопрос – ответ».
«Любимый спортсмен не из тенниса? Стефен Карри», — ответил Рууд.
Стефен Карри — американский баскетболист, четырёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз».
Рууд квалифицировался на Итоговый турнир AТР. На прошлом Итоговом турнире норвежец дошёл до полуфинала, где потерпел поражение от россиянина Даниила Медведева со счётом 6:4, 6:2. В нынешнем сезоне Каспер Рууд выиграл турнир в Гштааде, Женеве (Швейцария) и Буэнос-Айресе (Аргентина). Дошёл до финала на Открытом чемпионате США и «Ролан Гаррос».
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