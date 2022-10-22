Феликс Оже-Альяссим вышел в финал турнира в Антверпене, обыграв Ришара Гаске

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в финал хардового турнира категории ATP 250 в Антверпене (Бельгия), обыграв француза Ришара Гаске.

Оже-Альяссим одержал победу со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). Продолжительность матча составила 2 часа 1 минута. На счету Гаске семь эйсов, одна двойная ошибка, ни одного брейк-пойнта. Оже-Альяссим 21 раз подал подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал ноль брейк-пойнтов из одного возможного.

В финале Оже-Альяссим встретится с американцем Себастьяном Кордой, который в полуфинале обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 7:6 (7:4).

Призовой фонд турнира в Антверпене составил € 648 130. Его действующим чемпионом является 21-летний итальянец Янник Синнер, отказавшийся от защиты титула.