Феликс Оже-Альяссим вышел в финал турнира в Антверпене, обыграв Ришара Гаске

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в финал хардового турнира категории ATP 250 в Антверпене (Бельгия), обыграв француза Ришара Гаске.
Оже-Альяссим одержал победу со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). Продолжительность матча составила 2 часа 1 минута. На счету Гаске семь эйсов, одна двойная ошибка, ни одного брейк-пойнта. Оже-Альяссим 21 раз подал подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал ноль брейк-пойнтов из одного возможного.
В финале Оже-Альяссим встретится с американцем Себастьяном Кордой, который в полуфинале обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 7:6 (7:4).
Призовой фонд турнира в Антверпене составил € 648 130. Его действующим чемпионом является 21-летний итальянец Янник Синнер, отказавшийся от защиты титула.
- 22 октября 2022
-
22:00
-
21:49
-
21:31
-
20:37
-
19:48
-
19:36
-
19:29
-
19:18
-
18:43
-
18:07
-
17:44
-
17:36
-
16:53
-
15:46
-
15:45
-
15:30
-
14:44
-
14:14
-
13:43
-
13:22
-
12:41
-
12:24
-
11:52
-
11:37
-
11:13
-
10:50
-
10:12
-
09:54
-
09:35
-
09:30
-
09:17
-
07:25
-
06:27
-
05:57
-
02:33