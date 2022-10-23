Оже-Альяссим высказался о выходе во второй финал подряд на турнирах ATP

Десятая ракетка мира, канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал свою победу над представителем Франции Ришаром Гаске в полуфинале турнира категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия).
«Пока что это был самый сложный матч на этой неделе. Если бы я не подавал так, как я это делал, мне было бы очень сложно победить. Подача очень помогла мне легко пройти свои геймы, а затем дала возможность побороться за брейк. Но Ришар играл очень хорошо. Он все еще так хорошо играет после стольких лет в туре. Вся заслуга в том, что Гаске атаковал… Он был великим лидером в нашем виде спорта и отличным примером», — приводит слова Оже-Альяссима пресс-служба ATP.
В финальном матче Феликс Оже-Альяссим встретится с представителем США Себастьяном Кордой, который в трёх сетах оказался сильнее австрийца Доминика Тима. Напомним, ранее канадец стал триумфатором турнира Во Флоренции.
- 23 октября 2022
-
09:36
-
09:34
-
09:23
-
08:37
-
02:58
- 22 октября 2022
-
23:06
-
22:23
-
22:00
-
21:49
-
21:31
-
20:37
-
19:48
-
19:36
-
19:29
-
19:18
-
18:43
-
18:07
-
17:44
-
17:36
-
16:53
-
15:46
-
15:45
-
15:30
-
14:44
-
14:14
-
13:43
-
13:22
-
12:41
-
12:24
-
11:52
-
11:37
-
11:13
-
10:50
-
10:12
-
09:54