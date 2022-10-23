Оже-Альяссим высказался о выходе во второй финал подряд на турнирах ATP

Десятая ракетка мира, канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал свою победу над представителем Франции Ришаром Гаске в полуфинале турнира категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия).

«Пока что это был самый сложный матч на этой неделе. Если бы я не подавал так, как я это делал, мне было бы очень сложно победить. Подача очень помогла мне легко пройти свои геймы, а затем дала возможность побороться за брейк. Но Ришар играл очень хорошо. Он все еще так хорошо играет после стольких лет в туре. Вся заслуга в том, что Гаске атаковал… Он был великим лидером в нашем виде спорта и отличным примером», — приводит слова Оже-Альяссима пресс-служба ATP.

В финальном матче Феликс Оже-Альяссим встретится с представителем США Себастьяном Кордой, который в трёх сетах оказался сильнее австрийца Доминика Тима. Напомним, ранее канадец стал триумфатором турнира Во Флоренции.