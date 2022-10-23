Nike может разорвать контракт с Халеп из-за допинга. То же самое было с Шараповой

Компания Nike может расторгнуть контракт с победительницей двух турниров «Большого шлема», румынкой Симоной Халеп из-за допингового скандала, об этом сообщает издание ProSport. Ранее Международное агентство по честности заявило об отстранении теннисистки от турниров. Причиной тому стала положительная допинг-проба Халеп, взятая у неё в августе текущего года на Открытом чемпионате США.
В результате Симона может потерять $ 1,7 млн в год. Именно столько она получала за сезон от сотрудничества с компанией. Помимо Nike, румынка связана рекламными контрактами с такими компаниями, как Hublot, Rexona, Dorna, Avon, Dedeman, Banca Transilvania и Urban Monkey.
Nike ранее приостанавливала сотрудничество с профессиональной теннисисткой. В 2016 году такой стала Мария Шарапова. После извинений и возвращения в теннис россиянка вновь начала работу с брендом.
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