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Циципас назвал несколько хобби, благодаря которым он отдыхает от тенниса

Циципас назвал несколько хобби, благодаря которым он отдыхает от тенниса
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Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о своих увлечениях, которые позволяют ему не находиться в теннисном мире постоянно.

«Я не хочу ничего слышать или видеть о своём виде спорта вне корта. Вот почему я искал хобби, которое полностью отдалило бы меня от тенниса и позволило бы мне расслабляться во время тренировки. Мне нравится снимать фильмы, потому что это стимулирует мой творческий потенциал и позволяет мне успокоиться.

Фотография — ещё одна область, которую я открыл для себя. Затем я ищу мотивы, которые могут вдохновить людей. Я очень многое переживаю в своих путешествиях», — приводит слова Циципаса Red Bull.

Ранее грек вспомнил финал Открытого чемпионата Франции с сербом Новаком Джоковичем.

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