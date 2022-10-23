Феликс Оже-Альяссим выиграл трофей на турнире в Антверпене

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (10-й в рейтинге ATP) стал победителем хардового турнира категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия), обыграв американца Себастьяна Корду (36-й в рейтинге ATP).

Оже-Альяссим выиграл у Корды со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность мачта составила 1 час 23 минуты. На счету Корды один эйс, одна двойная ошибка и ноль реализованных брейк-пойнтов из двух. Оже-Альяссим семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх возможных.

По пути к трофею Феликс Оже-Альяссим обыграл французов Мануэля Гинара и Ришара Гаске, британца Даниэля Эванса. Это второй трофей канадца за последнюю неделю.

Призовой фонд турнира в Антверпене составил € 648 130.