Хачанов потерял одну позицию в Чемпионской гонке ATP, Оже-Альяссим приблизился к Рублёву

ATP опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисистов в мужском одиночном разряде. Первые строчки заняли испанцы Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль. Феликс Оже-Альяссим сократил отставание от Андрея Рублёва, Карен Хачанов потерял одну позицию, а Аслан Карацев поднялся на две строчки.
Полная версия рейтинга Чемпионской гонки доступна на «Чемпионате».
Чемпионская гонка ATP от 24 октября
1. Карлос Алькарас (Испания) — 6460.
2. Рафаэль Надаль (Испания) — 5810.
3. Каспер Рууд (Норвегия) — 4930.
4. Стефанос Циципас (Греция) — 4930.
5. Даниил Медведев (Россия) — 3555.
6. Андрей Рублёв (Россия) — 3440.
7. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3225.
8. Тейлор Фритц (США) — 2885.
9. Хуберт Хуркач (Польша) — 2770.
10. Новак Джокович (Сербия) — 2720…
18. (17) Карен Хачанов (Россия) — 1900…
57. (59) Аслан Карацев (Россия) — 785…
86. (88) Роман Сафиуллин (Россия) — 606…
96. (95) Павел Котов (Россия) — 558.
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