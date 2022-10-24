Андрей Чесноков высказался о предстоящем первом матче Даниила Медведева после травмы

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков рассказал, что думает о матче Даниил Медведев — Николоз Басилашвили, которые сыграют на турнире в Вене завтра, 25 октября. Ранее в октябре Медведев из-за травмы не смог закончить полуфинал с Новаком Джоковичем в Астане.
«У Медведева недавно была травма, плюс ещё родилась дочь, так что трудно сказать, в какой он сейчас находится форме. В любом случае матч с Басилашвили будет тяжёлым, сейчас любой противник для Даниила будет сложным. Даже если он обыграет Басилашвили, то дальше может встретиться с Домиником Тимом, который возвращается на прежний уровень и фантастически играл на прошлой неделе в Бельгии», — цитирует Чеснокова ТАСС.
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