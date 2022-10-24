Хачанов переиграл Вулфа и вышел во второй круг Вены

Российский теннисист Карен Хачанов (18-я ракетка мира) одолел представителя США Джеффри-Джона Вулфа (56-й номер мирового рейтинга) и вышел в следующий раунд турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Винер Штадтхалле» на хардовом покрытии и продолжалась 1 час 43 минуты.
Хачанов одержал победу со счётом 7:6 (7:4), 7:5. Россиянин выполнил 13 подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету американца 10 эйсов, две ошибки на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.
Напомним, на турнире в Вене также выступают ещё два россиянина. Даниил Медведев в первом круге встретится с представителем Грузии Николозом Басилашвили, а Андрей Рублёв сегодня, 24 октября, сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом.
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