Андрей Чесноков оценил шансы Дарьи Касаткиной выиграть Итоговый и назвал главного фаворита

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказал мнение, что у россиянки Дарьи Касаткиной мало шансов выиграть Итоговый чемпионат WTA. По его словам, главный фаворит — первая ракетка мира 21-летняя полька Ига Свёнтек.

«Само попадание на Итоговый турнир WTA — уже хорошо, но выиграть шансов немного. Касаткина может обыгрывать сильных соперников, но иногда играет слишком пассивно.

Сейчас нет таких игроков, какими раньше были Серена Уильямс, Штеффи Граф, Мария Шарапова, про которых можно сказать, что они точно выйдут в полуфинал любого турнира. Все могут что-то показать, но главный претендент на победу — это Свёнтек. Она в этом году выглядит лучше своих соперниц. Но и у неё бывали провалы», — цитирует Чеснокова ТАСС.

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