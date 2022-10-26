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Стало известно время начала матчей Медведева и Рублёва во 2-м круге турнира в Вене

Стало известно время начала матчей Медведева и Рублёва во 2-м круге турнира в Вене
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Организаторы турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия) опубликовали расписание шестого игрового дня, то есть на завтра, 27 октября.

Андрей Рублёв (Россия, 3) – Григор Димитров (Болгария) – центральный корт – начало в 15:00
Даниил Медведев (Россия, 1) – Доминик Тим (Австрия) – центральный корт – второй запуск
Франсиско Серундоло (Аргентина) – Янник Синнер (Италия, 6) – центральный корт – начало не ранее 18:30
Борна Чорич (Хорватия) – Стефанос Циципас (Греция, 2) – центральный корт – последний запуск.

Призовой фонд турнира в Вене составил € 2 349 180. Его действующим чемпионом является немец Александр Зверев, досрочно завершивший текущий сезон.

Ранее выступление в Вене завершил другой российский теннисист Карен Хачанов.

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