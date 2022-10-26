Феликс Оже-Альяссим с трудом пробился во второй круг турнира в Базеле

Девятая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим пробился во второй круг турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария).

В матче первого круга Оже-Альяссим (3) обыграл швейцарца Марка-Андреа Хюслера (WC) со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:4. Встреча продлилась 2 часа 21 минуту. Феликс 17 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Хюслера 13 эйсов, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Следующим соперником канадца станет 28-я ракетка мира представитель Сербии Миомир Кецманович.

Общий призовой фонд соревнований в Базеле составил € 2 135 350. Его действующим чемпионом является швейцарец Роджер Федерер, он завоевал данный титул ещё в 2019 году.