Гарсия порассуждала на тему прогресса, произошедшего с ней в 2022 году

10-я ракетка мира, французская теннисистка Каролин Гарсия высказалась на тему изменений, которые случились с ней по сравнению с игрой пятилетней давности.

«Я думаю, что моя игра стала немного отличаться. Я не чувствую себя тем же человеком, каким я была пять лет назад.

Очевидно, что я многому научилась. Я пережила несколько трудных лет. Я имею за плечами кое-какой опыт.

Мы упорно трудились, чтобы вернуться на самый высокий уровень. Я действительно рада вновь оказаться на нём», — приводит слова Гарсии официальный сайт Australian Open.

29-летняя француженка ранее отобралась на Итоговый турнир WTA в Техасе, который пройдёт с 31 октября по 7 ноября. В 2017 году француженка уже принимала участие в этих соревнованиях. В мае 2022 года Гарсия занимала лишь 79-ю строчку в женском мировом рейтинге, однако успешные выступления на турнирах позволили ей вновь попасть в десятку сильнейших теннисисток на планете.