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«Книжный червь». Ана Иванович выложила свежие фотографии

«Книжный червь». Ана Иванович выложила свежие фотографии
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Победительница Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») 2008 года, бывшая первая ракетка мира сербская теннисистка Ана Иванович опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка дала понять, что очень любит читать.

«Книжный червь. Обожаю находить новые книги, чтобы почитать. Особенно сейчас, осенью», — написала Иванович, прикрепив текст к своим фотографиям.

Фото: из личного архива аны иванович

Фото: из личного архива аны иванович

Напомним, высшее достижение 34-летней Аны Иванович на Australian Open — выход в финал в 2008 году, на Уимблдоне — выход в полуфинал в 2007-м, на Открытом чемпионате США — четвертьфинал-2012. Сербская спортсменка объявила о завершении карьеры в 2016 году. Её муж — чемпион мира 2014 года по футболу, немец Бастиан Швайнштайгер. Иванович вышла замуж за Швайнштайгера в июле 2016 года; у них уже двое детей.

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