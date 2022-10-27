Анастасия Павлюченкова показала, как занимается в академии Патрика Муратоглу. Фото

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка в миксте российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала, как тренируется в академии известного французского специалиста Патрика Муратоглу.

«Прибавляю день за днём», — подписала она соответствующие фотографии.

Фото: из личного архива анастасии павлюченковой

Фото: из личного архива анастасии павлюченковой

Фото: из личного архива анастасии павлюченковой

Павлюченкова досрочно завершила текущий сезон перед стартом «Ролан Гаррос», прошлогодней финалисткой которого она являлась. Причиной такого решения стала травма колена. Анастасия выпала из топ-20 рейтинга WTA и опустилась на 373-е место, так как не смогла защитить очки на этом и на дальнейших турнирах.



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