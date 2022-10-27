Дмитрий Турсунов рассказал, как стал тренером Белинды Бенчич

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов рассказал, как у него возник вариант сотрудничества со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич. До Бенчич Турсунов тренировал победительницу Открытого чемпионата США 2021 года Эмму Радукану.

«Ей действительно не нужно было долго убеждать меня! Она позвонила мне и спросила, свободен ли я и заинтересован ли я в сотрудничестве с ней. Я сказал ей, что сейчас работаю с Эммой, так что об этом, очевидно, не может быть и речи, но я дам ей знать, если что-то изменится.

А потом, когда с Эммой мы не смогли договориться, тогда я позвонил Белинде. Я сказал, что похоже, что я свободен. Поэтому мы встретились, поговорили, а потом просто решили начать сотрудничество.

Она просто сказала: «Слушай, я читала о тебе, я видела, как ты работаешь, я хочу работать с тобой. Что для этого нужно?» После двух-трёх дней разговоров мы приняли решение. Так что в этом смысле было намного проще», — приводит слова Турсунова Tennis Majors.



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