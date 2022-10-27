Андреас Сеппи: нахождение в топ-100 рейтинга ATP 15 лет подряд — это то, чем я горжусь

Итальянский теннисист Андреас Сеппи признался, что гордится своим нахождением в топ-100 рейтинга ATP в течение 15 лет.

«Я помню, когда я ворвался в Топ-100, я просто думал: «Я надеюсь, что смогу остаться еще на несколько лет в Топ-100». Теперь я вижу, что я находился там на протяжении 15 лет подряд. Я бы не ожидал этого в начале карьеры, и это та часть моей карьеры, которой я больше всего горжусь», — приводит слова Сеппи Tennis World USA.

Сеппи выиграл три титула ATP в одиночном разряде. Лучшей позицией итальянца в мировом рейтинге является 18-я строчка. Ранее сообщалось, что 38-летний теннисист планирует завершить карьеру в конце октября.

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