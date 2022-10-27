Димитров в матче с Рублёвым одержал 30-ю победу в карьере над игроком из топ-10

Болгарский теннисист Григор Димитров одержал 30-ю победу в карьере над игроком из топ-10 мирового рейтинга. Юбилейную победу Димитров одержал в матче второго круга турнира в Вене (Австрия), где он обыграл россиянина Андрея Рублёва. Их встреча закончилась со счётом 6:3, 6:4.
32-летний Димитров провёл 101-й матч с соперником из топ-10. В нынешнем сезоне он обыграл лишь одного такого соперника. Кроме того, на турнире в Вене Димитров впервые с «Ролан Гаррос» одержал две победы подряд.
Рублёв пять раз подал навылет и сделал одну двойную ошибку. Российский спортсмен реализовал свой единственный брейк-пойнт. Что касается Димитрова, то у него восемь эйсов, одна двойная ошибка и три использованных брейк-пойнта из шести (50%).
В четвертьфинале турнира Димитров сыграет с американцем Маркосом Гироном, который до этого обыграл британца Кэмерона Норри.
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