Бывшая первая ракетка мира Возняцки родила сына

Бывшая первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки сообщила, что родила ребёнка. 24 октября экс-спортсменка родила мальчика, его назвали Джеймс.
Фото из личного архива Возняцки
Это второй ребёнок Возняцки и её супруга Дэвида Ли. Они также воспитывают дочь, которую назвали Оливия.
Ранее Возняцки опубликовала фотографию, показав округлившийся животик.
Возняцки и её муж, бывший игрок НБА Дэвид Ли, год назад впервые стали родителями. У них родилась дочь Оливия. Ранее, 19 июня, пара сообщила, что ждёт второго ребёнка.
Возняцки — победительница одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии – 2018), обладательница титула на Итоговом чемпионате WTA (2017) в одиночном разряде, чемпионка 33 турниров WTA (из них 30 — в одиночном разряде). Каролина завершила карьеру в январе 2020 года из-за ревматоидного артрита — аутоиммунного заболевания соединительных тканей.
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