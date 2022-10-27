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Бывшая первая ракетка мира Возняцки родила сына

Бывшая первая ракетка мира Возняцки родила сына
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Бывшая первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки сообщила, что родила ребёнка. 24 октября экс-спортсменка родила мальчика, его назвали Джеймс.

Фото из личного архива Возняцки

Фото из личного архива Возняцки

Это второй ребёнок Возняцки и её супруга Дэвида Ли. Они также воспитывают дочь, которую назвали Оливия.

Ранее Возняцки опубликовала фотографию, показав округлившийся животик.

Возняцки и её муж, бывший игрок НБА Дэвид Ли, год назад впервые стали родителями. У них родилась дочь Оливия. Ранее, 19 июня, пара сообщила, что ждёт второго ребёнка.

Возняцки — победительница одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии – 2018), обладательница титула на Итоговом чемпионате WTA (2017) в одиночном разряде, чемпионка 33 турниров WTA (из них 30 — в одиночном разряде). Каролина завершила карьеру в январе 2020 года из-за ревматоидного артрита — аутоиммунного заболевания соединительных тканей.

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