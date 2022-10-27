Оже-Альяссим одержал 10-ю победу подряд

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим продлил победную серию до 10 матчей. Очередную победу он одержал в матче второго круга турнира в Базеле (Швейцария). Канадец обыграл серба Миомира Кецмановича со счётом 6:1, 6:0.



Встреча продолжалась всего 49 минут. Оже-Альяссим, занимающий девятое место в рейтинге ATP, сделал 10 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи. Его соперник, являющийся 28-й ракеткой мира, ни разу не подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта.



Далее Оже-Альяссим поборется за выход в полуфинал турнира с представителем Казахстана Александром Бубликом. Тот в матче второго круга обыграл испанца Альберта Рамос-Виньоласа.