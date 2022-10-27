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Оже-Альяссим одержал 10-ю победу подряд

Оже-Альяссим одержал 10-ю победу подряд
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим продлил победную серию до 10 матчей. Очередную победу он одержал в матче второго круга турнира в Базеле (Швейцария). Канадец обыграл серба Миомира Кецмановича со счётом 6:1, 6:0.

Встреча продолжалась всего 49 минут. Оже-Альяссим, занимающий девятое место в рейтинге ATP, сделал 10 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи. Его соперник, являющийся 28-й ракеткой мира, ни разу не подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Далее Оже-Альяссим поборется за выход в полуфинал турнира с представителем Казахстана Александром Бубликом. Тот в матче второго круга обыграл испанца Альберта Рамос-Виньоласа.

Базель. 2-й круг
27 октября 2022, четверг. 18:10 МСК
Феликс Оже-Альяссим
9
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		0  
         
Миомир Кецманович
28
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
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