Вавринка в трёх сетах обыграл Накашиму и вышел в четвертьфинал турнира в Базеле

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка пробился в четвертьфинал турнира ATP-500 в Базеле (Швейцария). В матче второго круга Вавринка одержал непростую победу над американцем Брэндоном Накашимой.



Матч завершился со счётом 6:4, 5:7, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 12 минут.



194-я ракетка мира Вавринка сделал девять эйсов, избежал двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из трёх. Его соперник, занимающий 44-е место в рейтинге ATP, шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести.



В четвертьфинале турнира Вавринка встретится с испанцем Роберто Баутиста-Агутом, который в матче второго круга обыграл шотландца Энди Маррея в двух сетах со счётом 6:3, 6:2.