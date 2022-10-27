Вавринка в трёх сетах обыграл Накашиму и вышел в четвертьфинал турнира в Базеле
Поделиться
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка пробился в четвертьфинал турнира ATP-500 в Базеле (Швейцария). В матче второго круга Вавринка одержал непростую победу над американцем Брэндоном Накашимой.
Матч завершился со счётом 6:4, 5:7, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 12 минут.
194-я ракетка мира Вавринка сделал девять эйсов, избежал двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из трёх. Его соперник, занимающий 44-е место в рейтинге ATP, шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести.
В четвертьфинале турнира Вавринка встретится с испанцем Роберто Баутиста-Агутом, который в матче второго круга обыграл шотландца Энди Маррея в двух сетах со счётом 6:3, 6:2.
Комментарии
- 27 октября 2022
-
22:37
-
22:19
-
22:01
-
21:38
-
20:07
-
19:48
-
18:21
-
18:15
-
18:03
-
17:11
-
16:49
-
16:21
-
15:33
-
15:01
-
14:33
-
13:45
-
13:14
-
12:45
-
11:09
-
10:52
-
10:35
-
10:21
-
10:06
-
10:01
-
09:56
-
09:54
-
09:35
-
09:21
-
09:12
-
09:03
-
08:47
-
08:36
-
08:23
-
08:14
-
08:09
Партнерский контент