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Вавринка в трёх сетах обыграл Накашиму и вышел в четвертьфинал турнира в Базеле

Вавринка в трёх сетах обыграл Накашиму и вышел в четвертьфинал турнира в Базеле
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Швейцарский теннисист Стэн Вавринка пробился в четвертьфинал турнира ATP-500 в Базеле (Швейцария). В матче второго круга Вавринка одержал непростую победу над американцем Брэндоном Накашимой.

Матч завершился со счётом 6:4, 5:7, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 12 минут.

194-я ракетка мира Вавринка сделал девять эйсов, избежал двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из трёх. Его соперник, занимающий 44-е место в рейтинге ATP, шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести.

В четвертьфинале турнира Вавринка встретится с испанцем Роберто Баутиста-Агутом, который в матче второго круга обыграл шотландца Энди Маррея в двух сетах со счётом 6:3, 6:2.

Базель. 2-й круг
27 октября 2022, четверг. 20:10 МСК
Брэндон Накашима
44
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 4
6 		5 6
         
Стэн Вавринка
194
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
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