Ник Кирьос призвал Австралию пустить Новака Джоковича на Australian Open
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Австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что ему хотелось бы, чтобы 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович сыграл на Открытом чемпионате Австралии 2023 года.
В 2022 году Джокович, не желающий прививаться, пропустил турнир. Ему выписали трёхлетний бан на въезд в страну. Однако в Австралии сменилось правительство, и запрет могут отменить.
«Нам нужны такие игроки. Мы хотим, чтобы здесь выступали лучшие игроки в мире. Я как участник хотел бы видеть здесь Новака.
В последние девять месяцев ему пришлось непросто. Надеюсь, в этот раз Австралия примет его с распростёртыми объятиями», — приводит слова Кирьоса WA Today.
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