Серена Уильямс обратилась к Возняцки, отреагировав на рождение сына Каролины

Американская теннисистка Серена Уильямс, завершившая карьеру после Открытого чемпионата США — 2022, прокомментировала рождение сына у датчанки Каролины Возняцки.
«Я уже влюблена, поздравляю, Каролина и Дэвид!» — написала Уильямс в социальных сетях.
Возняцки и её муж, бывший игрок НБА Дэвид Ли, год назад впервые стали родителями. У них родилась дочь Оливия. Ранее, 19 июня, пара сообщила, что ждёт второго ребёнка.
Возняцки — победительница одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии – 2018), обладательница титула на Итоговом чемпионате WTA (2017) в одиночном разряде, чемпионка 33 турниров WTA (из них 30 — в одиночном разряде). Каролина завершила карьеру в январе 2020 года из-за ревматоидного артрита — аутоиммунного заболевания соединительных тканей.
- 28 октября 2022
-
18:41
-
18:25
-
17:49
-
17:24
-
17:10
-
15:39
-
15:16
-
15:01
-
14:34
-
14:18
-
12:21
-
11:53
-
11:02
-
10:41
-
09:51
-
09:17
-
08:26
-
08:19
-
08:11
-
07:54
-
07:49
-
07:43
-
00:53
-
00:31
-
00:28
-
00:01
- 27 октября 2022
-
23:32
-
22:37
-
22:19
-
22:01
-
21:38
-
20:07
-
19:48
-
18:21
-
18:15