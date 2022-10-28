Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Феликс Оже-Альяссим прокомментировал свою 11-ю победу подряд на турнирах ATP

Феликс Оже-Альяссим прокомментировал свою 11-ю победу подряд на турнирах ATP
Комментарии

Девятая ракетка мира, канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим высказался о четвертьфинальном матче турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), в котором ему удалось обыграть представителя Казахстана Александра Бублика.

«Это был хороший матч. Для меня очень важно оставаться дисциплинированным и сосредоточенным на подаче. Весь турнир я ни разу не проиграл подачу и сегодня тоже был сосредоточен. Мне удалось реализовать некоторые возможности. Первый брейк был очень важен.

Я с самого начала сбросил с себя давление. Это лучший способ начать матч. В последние два месяца я намного лучше тренировался, был очень сосредоточен на том, что мне нужно делать. Сейчас я стараюсь это демонстрировать», — приводит слова канадского игрока пресс-служба ATP.

В полуфинале Оже-Альяссиму предстоит встреча с испанцем Карлосом Алькарасом.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022