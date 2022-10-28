Феликс Оже-Альяссим прокомментировал свою 11-ю победу подряд на турнирах ATP

Девятая ракетка мира, канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим высказался о четвертьфинальном матче турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), в котором ему удалось обыграть представителя Казахстана Александра Бублика.
«Это был хороший матч. Для меня очень важно оставаться дисциплинированным и сосредоточенным на подаче. Весь турнир я ни разу не проиграл подачу и сегодня тоже был сосредоточен. Мне удалось реализовать некоторые возможности. Первый брейк был очень важен.
Я с самого начала сбросил с себя давление. Это лучший способ начать матч. В последние два месяца я намного лучше тренировался, был очень сосредоточен на том, что мне нужно делать. Сейчас я стараюсь это демонстрировать», — приводит слова канадского игрока пресс-служба ATP.
В полуфинале Оже-Альяссиму предстоит встреча с испанцем Карлосом Алькарасом.
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