Карлос Алькарас поделился мыслями о полуфинале Базеля с Оже-Альяссимом

Первый номер мирового рейтинга, испанец Карлос Алькарас рассказал, чего ожидает от полуфинального матча с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария).
«Это, несомненно, будет тяжёлый матч. Феликс играет действительно хорошо. В этом году у него были большие победы. Я должен быть по-настоящему сосредоточен. Я постараюсь показать свой лучший теннис против Феликса», — цитирует Алькараса пресс-служба ATP.
Ранее девятая ракетка мира, канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим высказался о четвертьфинальном матче, в котором ему удалось обыграть представителя Казахстана Александра Бублика. Оже-Альяссим одолел своего соперника со счётом 6:2, 6:3. Канадец выполнил 10 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из 10 брейк-пойнтов.
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