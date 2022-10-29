Кырстя — об Уильямс: в раздевалке Серена ни с кем не разговаривала. Её аура пугала

Румынская теннисистка Сорана Кырстя поделилась мыслями об американке Серене Уильямс, которая завершила карьеру после Открытого чемпионата США – 2022.

«Во-первых, Серена ни с кем в раздевалке не разговаривала, ни с какими другими игроками. У нас общая раздевалка. Сначала немного странно, когда ты видишь кого-то по телевизору, а потом играешь против него. В раздевалке она ни с кем не разговаривала, и у неё была аура, которая пугала.



Не забуду, я играла в финале в Торонто в 2013 году. Выступала очень хорошо, одолела хороших игроков. Там есть тоннель, ведущий на арену. Обычно в тоннеле, пока вас не позовут на корт, есть около пяти минут. Это точка, где соперники должны встретиться. Все теннисистки остаются там одни, а команда поднимается на трибуны, но не Серена.



Она всегда оставалась со всем персоналом. Я была там одна, будто маленькая, а она с персоналом. Её окружало множество людей. Серена сидела со всеми этими людьми в тоннеле. У неё был тренер, спарринг-партнёр, ещё тренер, физиотерапевт, мать, сестра, щенок», — сказала Кырстя в подкасте «La Fileu».