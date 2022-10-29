Даниил Медведев квалифицировался на Итоговый турнир ATP

Российский теннисист Даниил Медведев (четвёртая ракетка мира) квалифицировался на Итоговый турнир ATP в Турине (Италия), который пройдет с 13 по 20 ноября.

В этом сезоне Даниил Медведев выиграл один турнир уровня ATP, а именно хардовый турнир в Лос-Кабосе (Мексика), обыграв в финале британца Кэмерона Норри со счётом 7:5, 6:0. На Australian Open Медведев проиграл в финале Рафаэлю Надалю, на «Ролан Гаррос» и Открытом чемпионате США проиграл в четвёртом круге.

Даниил Медведев в четвёртый раз подряд квалифицируется на Итоговый турнир ATP. В 2020-м он стал победителем турнира, обыграв в финале австрийца Доминика Тима. В 2021 году он проиграл в финале немцу Александру Звереву. В 2019 году россиянин не смог выйти из группы.

На Итоговый турнир ATP ранее квалифицировались испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, грек Стефанос Циципас, серб Новак Джокович, норвежец Каспер Рууд.