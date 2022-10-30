Даниил Медведев завоевал 15-й трофей в карьере, догнав по этому показателю Марата Сафина

Российский теннисист Даниил Медведев (четвёртая ракетка мира) стал победителем хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Этот трофей стал для россиянина 15-м в карьере. В финале он в трёх сетах переиграл канадца Дениса Шаповалова со счётом 4:6, 6:3, 6:2.

Даниил Медведев по количеству трофеев догнал своего соотечественника Марата Сафина. Среди россиян больше лишь у Евгения Кафельникова (26) и Николая Давыденко (21).

Все титулы Медведева в карьере:

2018 – Сидней, Уинстон-Сейлем, Токио;

2019 – София, Цинциннати, Санкт-Петербург, Шанхай;

2020 – Париж, Итоговый чемпионат ATP;

2021 – Марсель, Мальорка, Торонто, US Open;

2022 – Лос-Кабос, Вена.

Даниил Медведев побеждает на двух турнирах уже пятый сезон подряд.