Елена Веснина высказалась о победе Даниила Медведева на турнире в Вене
Поделиться
Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала победу Даниила Медведева на турнире ATP-500 в Вене (Австрия).
«Замечательная победа. Очень нужный титул в конце сезона в игре с непростым соперником. Даня сейчас в хорошем настроении, учитывая, что недавно стал папой.
У него сейчас только положительные моменты в жизни, поэтому у него очень хорошее настроение и очень нужный титул. Ещё со следующей недели обойдёт Рууда и станет третьим в рейтинге. Во всех смыслах нужный титул», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В финале Даниил Медведев (четвёртая ракетка мира) переиграл канадца Дениса Шаповалова (19-й номер мирового рейтинга) со счётом 4:6, 6:3, 6:2.
Комментарии
- 30 октября 2022
-
19:32
-
19:21
-
18:56
-
18:52
-
18:38
-
18:26
-
17:48
-
15:10
-
14:48
-
14:14
-
14:00
-
12:27
-
11:43
-
11:11
-
10:25
-
10:15
-
09:03
-
07:27
-
06:43
-
00:23
- 29 октября 2022
-
23:35
-
22:20
-
22:08
-
21:38
-
21:16
-
20:30
-
20:25
-
19:45
-
19:33
-
19:27
-
19:20
-
19:09
-
18:23
-
18:10
-
17:40
Партнерский контент