Елена Веснина высказалась о победе Даниила Медведева на турнире в Вене

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала победу Даниила Медведева на турнире ATP-500 в Вене (Австрия).

«Замечательная победа. Очень нужный титул в конце сезона в игре с непростым соперником. Даня сейчас в хорошем настроении, учитывая, что недавно стал папой.



У него сейчас только положительные моменты в жизни, поэтому у него очень хорошее настроение и очень нужный титул. Ещё со следующей недели обойдёт Рууда и станет третьим в рейтинге. Во всех смыслах нужный титул», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В финале Даниил Медведев (четвёртая ракетка мира) переиграл канадца Дениса Шаповалова (19-й номер мирового рейтинга) со счётом 4:6, 6:3, 6:2.