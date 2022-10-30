Феликс Оже-Альяссим стал победителем турнира в Базеле, переиграв Хольгера Руне
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Девятая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим стал победителем хардового турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), обыграв в финале датчанина Хольгера Руне (25-й в рейтинге ATP).
Оже-Альяссим одержал победу со счётом 6:3, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 39 минут. На счету Хольгера Руне четыре эйса, ноль двойных ошибок, ноль реализованных брейк-пойнтов из трёх. Оже-Альяссим 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти возможных.
По пути к трофею Феликс Оже-Альяссим обыграл швейцарца Марка-Андреа Хюслера, серба Миомира Кецмановича, казаха Александра Бублика, испанца Карлоса Алькараса.
Общий призовой фонд соревнований в Базеле составил € 2 135 350.
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