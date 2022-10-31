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Екатерина Александрова обогнала Людмилу Самсонову в рейтинге WTA

Екатерина Александрова обогнала Людмилу Самсонову в рейтинге WTA
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WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Российская теннисистка Екатерина Александрова, которая в предыдущей версии рейтинга занимала 20-е место, опередила другую россиянку Людмилу Самсонову и стала 19-й.

В первой десятке обошлось без изменений. Возглавляет рейтинг, как и прежде, 21-летняя полька Ига Свёнтек.

Рейтинг WTA. 31 октября
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 10 335 очков.
2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 4555.
3 (3). Джессика Пегула (США) — 4316.
4 (4). Кори Гауфф (США) — 3271.
5 (5). Мария Саккари (Греция) — 3121.
6 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 3000.
7 (7). Арина Соболенко (Беларусь) — 2970.
8 (8). Дарья Касаткина (Россия) — 2935.
9 (9). Вероника Кудерметова (Россия) — 2795.
10 (10). Симона Халеп (Румыния) — 2661…
19 (20). Екатерина Александрова (Россия) — 1910.
20 (19). Людмила Самсонова (Россия) — 1910…
43 (44). Анастасия Потапова (Россия) — 1119…

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