Екатерина Александрова обогнала Людмилу Самсонову в рейтинге WTA

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Российская теннисистка Екатерина Александрова, которая в предыдущей версии рейтинга занимала 20-е место, опередила другую россиянку Людмилу Самсонову и стала 19-й.

В первой десятке обошлось без изменений. Возглавляет рейтинг, как и прежде, 21-летняя полька Ига Свёнтек.

Рейтинг WTA. 31 октября

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 10 335 очков.

2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 4555.

3 (3). Джессика Пегула (США) — 4316.

4 (4). Кори Гауфф (США) — 3271.

5 (5). Мария Саккари (Греция) — 3121.

6 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 3000.

7 (7). Арина Соболенко (Беларусь) — 2970.

8 (8). Дарья Касаткина (Россия) — 2935.

9 (9). Вероника Кудерметова (Россия) — 2795.

10 (10). Симона Халеп (Румыния) — 2661…

19 (20). Екатерина Александрова (Россия) — 1910.

20 (19). Людмила Самсонова (Россия) — 1910…

43 (44). Анастасия Потапова (Россия) — 1119…



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