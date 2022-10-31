Оже-Альяссим опубликовал пост после победы на третьем турнире подряд

Девятая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим поделился мыслями о триумфе на хардовом турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария).
«Титул номер четыре в Базеле! Чувствую себя привилегированным, ведь теперь моё имя в великом списке чемпионов. Отличная серия побед, я горжусь тем, что вижу стабильность в моём уровне игры, которое, надеюсь, проведёт меня далеко в ближайшие годы, спасибо всем за вашу поддержку! Дорого продолжается», — написал канадский теннисист в своих социальных сетях.
Эта победа стала для игрока третьей подряд на турнирах ATP. На прошлой неделе канадец стал победителем хардового турнира категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия). В финале он обыграл американца Себастьяна Корду (36-й в рейтинге ATP) со счётом 6:3, 6:4. Две недели назад Феликс Оже-Альяссим выиграл хардовый турнир категории ATP-250 во Флоренции (Италия), победив в финале американца Джеффри-Джона Вулфа (75-й в рейтинге ATP) со счётом 6:4, 6:4.
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