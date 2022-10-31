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Арина Соболенко рассказала о лучшем совете в своей жизни

Арина Соболенко рассказала о лучшем совете в своей жизни
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Четвёртая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о лучшем совете, который она получила в своей жизни.

«Какой лучший совет мне давали в жизни? Боже, просто никого не слушай. Следуй за своим, я не знаю, как сказать, путешествием, наверное, и просто не обращай внимания на то, что говорят люди. Извините, нельзя сказать по-другому. Это просто единственный способ», — сказала теннисистка на пресс-конференции.

На Итоговом турнире WTA, который пройдёт с 31 октября по 7 ноября, Арина Соболенко сыграет в группе Нэнси Ричи. Также в неё войдут тунисская теннисистка Онс Жабер (второй номер рейтинга), американка Джессика Пегула (третий номер рейтинга) и представительница Греции Мария Саккари (пятый номер рейтинга).

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