Касаткина: у меня мальчишеский стиль игры. Хочу научиться у Алькараса и Оже-Альяссима

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась мыслями о своём стиле игры.
«Хотела ли я когда-то взять какие-то элементы тенниса у игроков тура? Больше с мужской стороны, я бы сказала. Я больше смотрю мужской теннис и стараюсь что-то уловить из их игры. Кроме того, потому что мой теннис больше похож на мальчишеский стиль, скажем так. Большинство девочек больше бьют по мячу, так что я не могу многого вынести из их игры, потому что мы немного разные.
У кого я хотела бы взять тот или иной элемент? Например, Карлос Алькарас или Феликс Оже-Альяссим. Они играют в закрытом помещении на хардовых турнирах. Я смотрю, как они подбегают к удару справа. Они могут бежать с другой стороны площадки и забегать для удара справа с совершенно другой стороны площадки. Я говорю: О, какая работа ног (смеется). Я хочу иметь такую же скорость, такой тайминг и чтение направления мяча, потому что иногда для меня это сложно», — сказала Касаткина на пресс-конференции.
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