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Саккари обыграла Пегулу на старте Итогового турнира WTA

Саккари обыграла Пегулу на старте Итогового турнира WTA
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Греческая теннисистка Мария Саккари с победы стартовала на Итоговом турнире WTA. В первом матче турнира она обыграла представительницу США Джессику Пегулу со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

Продолжительность встречи составила 2 часа 14 минут. За это время Саккари выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету американки 3 эйса, 4 двойные ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

В другом матче группы белорусская теннисистка Арина Соболенко встретится с представительницей Турции Онс Жабер.

Итоговый турнир WTA проходит с 31 октября по 7 ноября в Форт-Уэрт, США. Призовой фонд турнира составляет $ 5 млн. Действующим победителем турнира является Гарбинье Мугуруса.

Итоговый чемпионат WTA. Группа Нэнси Ричи
01 ноября 2022, вторник. 01:10 МСК
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		6 4  
7 8 		7 7  
         
Мария Саккари
5
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Комментарии
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