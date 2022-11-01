Саккари обыграла Пегулу на старте Итогового турнира WTA

Греческая теннисистка Мария Саккари с победы стартовала на Итоговом турнире WTA. В первом матче турнира она обыграла представительницу США Джессику Пегулу со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

Продолжительность встречи составила 2 часа 14 минут. За это время Саккари выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету американки 3 эйса, 4 двойные ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

В другом матче группы белорусская теннисистка Арина Соболенко встретится с представительницей Турции Онс Жабер.

Итоговый турнир WTA проходит с 31 октября по 7 ноября в Форт-Уэрт, США. Призовой фонд турнира составляет $ 5 млн. Действующим победителем турнира является Гарбинье Мугуруса.