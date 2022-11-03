Чесноков назвал правильным решением возобновление сотрудничества Карацева с Яцюком

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков прокомментировал возобновление сотрудничества российского теннисиста Аслана Карацева с белорусским тренером Егором Яцюком.
«Я не знаю, почему они тогда разошлись с Яцюком, но с ним Карацев добился феноменальных результатов. Он попробовал поработать с несколькими специалистами, не получилось. Сейчас пришло время опомниться и начать новую жизнь.
Здесь можно вспомнить пример Эммы Радукану, она после победы на US Open поменяла кучу тренеров, это просто смешно. Она потом нигде ничего не выиграла. Я думаю, Аслан принял правильное решение», — приводит слова Чеснокова издание ТАСС.
Отметим, что летом 2022 года немецкий канал ZDF опубликовал материал, в котором утверждалось, что Яцюк причастен к организации договорных матчей.
- 3 ноября 2022
-
10:05
-
10:01
-
09:39
-
09:25
-
08:49
-
08:45
-
08:30
-
08:16
-
08:14
-
08:05
-
07:57
-
07:54
-
07:26
-
06:22
-
04:52
-
04:42
-
03:43
-
03:11
-
01:54
-
00:48
- 2 ноября 2022
-
23:24
-
22:52
-
22:50
-
22:48
-
22:32
-
22:30
-
22:11
-
20:55
-
20:30
-
19:31
-
18:36
-
18:18
-
18:14
-
18:10
-
18:03