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Чесноков назвал правильным решением возобновление сотрудничества Карацева с Яцюком

Чесноков назвал правильным решением возобновление сотрудничества Карацева с Яцюком
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков прокомментировал возобновление сотрудничества российского теннисиста Аслана Карацева с белорусским тренером Егором Яцюком.

«Я не знаю, почему они тогда разошлись с Яцюком, но с ним Карацев добился феноменальных результатов. Он попробовал поработать с несколькими специалистами, не получилось. Сейчас пришло время опомниться и начать новую жизнь.

Здесь можно вспомнить пример Эммы Радукану, она после победы на US Open поменяла кучу тренеров, это просто смешно. Она потом нигде ничего не выиграла. Я думаю, Аслан принял правильное решение», — приводит слова Чеснокова издание ТАСС.

Отметим, что летом 2022 года немецкий канал ZDF опубликовал материал, в котором утверждалось, что Яцюк причастен к организации договорных матчей.

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