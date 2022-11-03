Чесноков назвал правильным решением возобновление сотрудничества Карацева с Яцюком

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков прокомментировал возобновление сотрудничества российского теннисиста Аслана Карацева с белорусским тренером Егором Яцюком.

«Я не знаю, почему они тогда разошлись с Яцюком, но с ним Карацев добился феноменальных результатов. Он попробовал поработать с несколькими специалистами, не получилось. Сейчас пришло время опомниться и начать новую жизнь.

Здесь можно вспомнить пример Эммы Радукану, она после победы на US Open поменяла кучу тренеров, это просто смешно. Она потом нигде ничего не выиграла. Я думаю, Аслан принял правильное решение», — приводит слова Чеснокова издание ТАСС.

Отметим, что летом 2022 года немецкий канал ZDF опубликовал материал, в котором утверждалось, что Яцюк причастен к организации договорных матчей.