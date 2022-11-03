Патрик Муратоглу отреагировал на видео с избиением юной теннисистки отцом

Французский специалист Патрик Муратоглу, тренер двукратной чемпионки турниров «Большого шлема» Симоны Халеп, отреагировал на скандальную ситуацию в Сербии. В Сеть просочилось видео, на котором отец жестоко избивает дочь-теннисистку на корте.

«Это абсолютно неприемлемо. Ужасно. Нет других слов.

Необходимо искоренить любые виды насилия над детьми, будь то физическое или психологическое. Это касается всех слоёв нашего гражданского общества. Не только тенниса. Давайте подумаем, как мы можем искоренить это в нашем виде спорта», — написал Муратоглу в своём «твиттере», комментируя видео.

В кадр попали моменты, на которых взрослый мужчина несколько раз бьёт девушку по лицу, после чего валит на землю и начинает пинать её ногами.