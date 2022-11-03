Ольховский — о вылете Рублёва в 1/8 финала Парижа: головой Андрей уже на следующем турнире

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте, российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал поражение российского теннисиста Андрея Рублёва в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). Он уступил датчанину Хольгеру Руне со счётом 4:6, 5:7.
«Руне играл неплохо. Может, с Андрея спала психологическая нагрузка после попадания на Итоговый турнир, и контролировать эмоциональное состояние сложнее. Головой Андрей уже на следующем турнире. Тяжело разобраться с соперником, который играет действительно в хороший теннис.
По стилю Руне в основном тоже играет на задней линии. В первую очередь здесь была психологическая составляющая, которая сказалась на эмоциональном состоянии Андрея», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 3 ноября 2022
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