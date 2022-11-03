Елена Веснина: Рублёв пока ищет форму. Сейчас все мысли Андрея только об Итоговом турнире

Российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала поражение соотечественника Андрея Рублёва в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). Рублёв в двух сетах уступил датчанину Хольгеру Руне (4:6, 5:7).
«Андрей отобрался на Итоговый турнир. Руне сейчас находится в отличной форме: он сыграл финал в Базеле на прошлой неделе. Датский теннисист сейчас на подъёме. У Андрея давно не было таких результатов. Он пока ищет форму и пытается вернуть былые обороты. Думаю, сейчас у Андрея все мысли только об Итоговом турнире, чтобы выступить как можно лучше», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Следующим соперником Руне будет первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, который ранее в двух сетах обыграл болгарина Григора Димитрова.
Отметим, что ранее Рублёв уже гарантировал себе путёвку на Итоговый турнир ATP, который пройдёт в Турине (Италия).
- 3 ноября 2022
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