Симон объяснил, почему не жалеет о решении завершить карьеру

Французский теннисист Жиль Симон рассказал об эмоциях от завершения карьеры. Он уступил в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) канадцу Феликсу Оже-Альяссиму. Ранее Симон говорил, что турнир в Париже будет для него последним в карьере.



«Чувствую умиротворение. Я уверен в своём решении и его правильности. Каждый матч на этой неделе напоминал мне, почему я был уверен в решении. Я испытывал стресс перед матчами, боль после них. При этом побеждать не получается.



Когда не выигрываешь и не движешься вверх, бывает очень тяжело. Такая ситуация усиливает стресс. А с возрастом ещё сильнее. Поэтому у меня и нет сожалений. Я провёл три матча на этой неделе и полностью вымотался. Вспомнил, почему я решил уйти из тенниса», — сказал Симон на пресс-конференции.

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