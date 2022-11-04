Томми Пол вышел в четвертьфинал турнира в Париже. После Надаля он обыграл Карреньо-Бусту

Американский теннисист Томми Пол в двух сетах со счётом 6:4, 6:4 победил в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Париже испанца Пабло Карреньо-Бусту и вышел в четвертьфинал. Встреча продолжалась 1 час и 19 минут.



Соперники по три раза за игру подали навылет и не совершили ни одной двойной ошибки. При этом американец реализовал 3 из 12 брейк-пойнтов. Он превзошёл Карреньо-Бусту показателем выигрыша как первой подачи (74% против 63%), так и второй (72% против 27%).



Во втором круге турнира в Париже Пол обыграл ещё одного испанца Рафаэля Надаля в трёхсетовом поединке – 3:6, 7:6 (7:4), 6:1. А соперником Томми в четвертьфинале будет грек Стефанос Циципас, который в третьем круге прошёл Корентена Муте. Ещё три матча 1/4 финала: Джокович – Музетти, Алькарас – Руне, Тиафо – Оже-Альяссим.