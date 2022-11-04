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Свёнтек уверенно обыграла Гарсию на Итоговом турнире WTA

Свёнтек уверенно обыграла Гарсию на Итоговом турнире WTA
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Первая ракетка мира, полячка Ига Свёнтек одержала вторую победу подряд на Итоговом турнире WTA. Во втором матче Свёнтек обыграла представительницу Франции Каролину Гарсию со счётом 6:3, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. За это время Свёнтек выполнила одну подачу навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов. На счету Гарсии три эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

Напомним, в первом матче Свёнтек одержала победу над россиянкой Дарьей Касаткиной. Гарсия, в свою очередь, в своём первом матче на турнире одержала победу над Кори Гауфф.

Итоговый турнир WTA проходит с 31 октября по 7 ноября в Форт-Уэрте (США). Призовой фонд турнира составляет $ 5 млн. Действующей победительницей турнира является Гарбинье Мугуруса.

Итоговый чемпионат WTA. Группа Трэйси Остин
04 ноября 2022, пятница. 01:15 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Каролин Гарсия
6
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
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