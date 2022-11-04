Свёнтек уверенно обыграла Гарсию на Итоговом турнире WTA

Первая ракетка мира, полячка Ига Свёнтек одержала вторую победу подряд на Итоговом турнире WTA. Во втором матче Свёнтек обыграла представительницу Франции Каролину Гарсию со счётом 6:3, 6:2.
Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. За это время Свёнтек выполнила одну подачу навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов. На счету Гарсии три эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.
Напомним, в первом матче Свёнтек одержала победу над россиянкой Дарьей Касаткиной. Гарсия, в свою очередь, в своём первом матче на турнире одержала победу над Кори Гауфф.
Итоговый турнир WTA проходит с 31 октября по 7 ноября в Форт-Уэрте (США). Призовой фонд турнира составляет $ 5 млн. Действующей победительницей турнира является Гарбинье Мугуруса.
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