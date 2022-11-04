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Виландер: физически Оже-Альяссим подготовлен так же, как Джокович, а может, и лучше

Виландер: физически Оже-Альяссим подготовлен так же, как Джокович, а может, и лучше
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер поделился мнением о прогрессе восьмой ракетки мира и полуфиналиста «Мастерса» в Париже канадца Феликса Оже-Альяссима.

«Имейте в виду, что, когда Феликс играет, его подача оказывает огромное значение, его физическая форма такая же, как у Новака Джоковича, а может быть, даже на уровень выше, и это вовсе не легкомысленный взгляд, потому что я всегда думал, что Джокович был величайшим атлетом любого вида спорта, но Феликс Оже-Альяссим находится прямо на вершине, и он будет физически подталкивать Новака к борьбе в каждом турнире», — цитирует Матса Виландера Eurosport.

В полуфинале турнира в Париже канадец сыграет либо с Карлосом Алькарасом, либо с Хольгером Руне.

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