Виландер: успех Оже-Альяссима позволит ему бросить вызов Надалю и Джоковичу

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер высказался о перспективах канадца Феликса Оже-Альяссима конкурировать с Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем.

«Выиграть три турнира подряд — это невероятно, это невероятное физическое усилие. Эти турниры — это соревнования, в которых он в основном побеждает игроков, которых он должен побеждать, и мы всегда знали, что Феликс Оже-Альяссим может побеждать игроков, среди которых он действительно лучше по уровню.

Его успехи помогут ему поверить в то, что он может бросить вызов Рафаэлю Надалю и Новаку Джоковичу, к тому же Феликс идёт за своим первым крупным титулом. На бумаге, когда он играет против лучших игроков мира, именно тогда он должен начать верить, что он так же хорош, как и они. Это просто уверенность в себе, она не могла прийти к обычному парню», — цитирует Виландера Eurosport.