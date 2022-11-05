Руне высказался о полуфинале «Мастерса» в Париже с Оже-Альяссимом

Датский теннисист Хольгер Руне поделился мыслями о полуфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом, которому он уступил в главном матче Базеля на прошлой неделе.

«Оже-Альяссим почти единственный, кому я в последние недели проигрывал. Надеюсь, завтра все сложится иначе. Я знаю, что произошло на прошлой неделе, я могу многому научиться и многое сделать иначе. Я очень мотивирован», — сказал датчанин на пресс-конференции.

Полуфинал между Руне и Оже-Альяссимом состоится 5 ноября и начнётся не ранее 16:00 мск. В другом матче 1/2 финала Парижа сойдутся действующий победитель турнира серб Новак Джокович и греческий теннисист Стефанос Циципас, которые выйдут на корт не ранее 18:30 мск.