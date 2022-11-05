Дарья Касаткина — Каролин Гарсия: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового чемпионата

Сегодня, в ночь с 5 на 6 ноября, состоятся матчи группового этапа Итогового чемпионата WTA. Восьмая ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина сыграет за выход из группы с француженкой Каролин Гарсией, занимающей шестое место в рейтинге WTA. Матч начнётся не ранее 23:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча третьего круга Дарья Касаткина — Каролин Гарсия на групповом этапе Итогового чемпионата WTA.
Счёт личных встреч равный — 1-1. Победительница этого матча выйдет в полуфинал, поскольку сейчас у каждой по одной победе в группе. Отметим, что Касаткина — первая российская участница Итогового чемпионата WTA за шесть лет. В 2016-м в Сингапуре Светлана Кузнецова вышла из группы с первого места, после чего проиграла в полуфинале будущей чемпионке, Доминике Цибулковой.
- 5 ноября 2022
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