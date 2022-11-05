Видеообзор уверенной победы Руне над Оже-Альяссимом в полуфинале «Мастерса» в Париже
Поделиться
19-летний датский теннисист Хольгер Руне (18-й в рейтинге ATP) вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), обыграв канадца Феликса Оже-Альяссима (восьмой в рейтинге ATP) со счётом 6:4, 6:2. Встреча проходила на центральном корте стадиона «Берси».
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами с полуфинального матча «Мастерса» в Париже.
Видео доступно на канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.
В финале Хольгер Руне сразится с действующим победителем соревнований сербом Новаком Джоковичем, в прошлом году в финале переигравшим россиянина Даниила Медведева со счётом 4:6, 6:3, 6:3. Финал пройдет завтра, 6 ноября, в 17:00 мск.
Призовой фонд турнира составляет € 5 415 410.
Комментарии
- 6 ноября 2022
-
00:03
- 5 ноября 2022
-
23:47
-
23:32
-
21:53
-
21:45
-
21:01
-
20:52
-
20:23
-
20:10
-
19:18
-
18:35
-
18:02
-
17:44
-
17:40
-
17:19
-
15:42
-
14:59
-
14:31
-
13:41
-
13:27
-
12:51
-
12:46
-
12:34
-
12:14
-
11:49
-
11:35
-
11:30
-
11:15
-
10:58
-
10:44
-
10:34
-
10:21
-
10:16
-
10:08
-
09:58
Партнерский контент