Видеообзор уверенной победы Руне над Оже-Альяссимом в полуфинале «Мастерса» в Париже

19-летний датский теннисист Хольгер Руне (18-й в рейтинге ATP) вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), обыграв канадца Феликса Оже-Альяссима (восьмой в рейтинге ATP) со счётом 6:4, 6:2. Встреча проходила на центральном корте стадиона «Берси».

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами с полуфинального матча «Мастерса» в Париже.

Видео доступно на канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

В финале Хольгер Руне сразится с действующим победителем соревнований сербом Новаком Джоковичем, в прошлом году в финале переигравшим россиянина Даниила Медведева со счётом 4:6, 6:3, 6:3. Финал пройдет завтра, 6 ноября, в 17:00 мск.

Призовой фонд турнира составляет € 5 415 410.