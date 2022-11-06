Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Касаткина на тай-брейке проиграла Гарсии и не смогла выйти в полуфинал Итогового турнира

Касаткина на тай-брейке проиграла Гарсии и не смогла выйти в полуфинал Итогового турнира
Комментарии

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла представительнице Франции Каролин Гарсии на Итоговом турнире WTA со счётом 6:4, 1:6, 6:7 (7:5).

Продолжительность встречи составила 2 часа 30 минут. За это время Касаткина выполнила одну подачу навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. На счету Гарсии четыре эйса, две двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 14.

Таким образом, Касаткина не смогла выйти в полуфинал турнира.

Гарсия за выход в финал Итогового турнира сыграет с Марией Саккари.

Итоговый турнир WTA проходит с 31 октября по 7 ноября в Форт-Уэрте (США). Призовой фонд турнира составляет $ 5 млн. Действующей победительницей турнира является Гарбинье Мугуруса.

Итоговый чемпионат WTA. Группа Трэйси Остин
06 ноября 2022, воскресенье. 00:05 МСК
Каролин Гарсия
6
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7 7
6 		1 6 5
         
Дарья Касаткина
8
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Касаткина не вышла из группы! Впервые за сезон Дарья отдала матч после выигранного сета Касаткина не вышла из группы! Впервые за сезон Дарья отдала матч после выигранного сета
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022