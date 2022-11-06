Касаткина на тай-брейке проиграла Гарсии и не смогла выйти в полуфинал Итогового турнира

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла представительнице Франции Каролин Гарсии на Итоговом турнире WTA со счётом 6:4, 1:6, 6:7 (7:5).

Продолжительность встречи составила 2 часа 30 минут. За это время Касаткина выполнила одну подачу навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. На счету Гарсии четыре эйса, две двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 14.

Таким образом, Касаткина не смогла выйти в полуфинал турнира.

Гарсия за выход в финал Итогового турнира сыграет с Марией Саккари.

Итоговый турнир WTA проходит с 31 октября по 7 ноября в Форт-Уэрте (США). Призовой фонд турнира составляет $ 5 млн. Действующей победительницей турнира является Гарбинье Мугуруса.