Гарсия: я играла агрессивно, даже если Касаткина лучшая по защите в мире и такой боец

Французская теннисистка Каролин Гарсия прокомментировала свой выход в полуфинал Итогового турнира WTA. В решающем матче группового этапа за место в 1/2 финала она одолела россиянку Дарью Касаткину.
«Я старалась оставаться очень позитивной, продолжать бороться, пытаться играть агрессивно, даже если она, вероятно, лучший защитник в мире и такой боец. Сегодня я выиграла своё место, идя вперёд. И именно так я играю лучше всего в этом году, и хочу продолжать идти вперёд, потому что завтрашний матч будет невероятно важным», — приводит слова Гарсии пресс-служба WTA.
Также из группы вместе с Каролин Гарсией вышла первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек. В другом квартете сильнейшими стали гречанка Мария Саккари и белоруска Арина Соболенко.
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